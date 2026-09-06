Ушаков: Путин встретится с Трампом на саммите АТЭС, если появится возможность

Ушаков сообщил о возможной встрече Путина с Трампом на саммите АТЭС Ушаков: Путин встретится с Трампом на саммите АТЭС, если появится возможность

Москва6 сен Вести.Президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), если появится такая возможность. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он рассказал о планах организовать двусторонние встречи Путина с другими лидерами, которые примут участие в саммите.

Каждый из лидеров собирается приехать на саммит АТЭС. Мы будем, естественно, стараться планировать отдельные встречи нашего руководителя и, естественно, с господином Си Цзиньпином. И также, если предоставится возможность, наш лидер встретится и с президентом США сказал Ушаков

Как отметил Ушаков, если встреча Путина и Трампа состоится, то содержание диалога будет зависеть от ее продолжительности.

Ранее помощник президента РФ говорил, что на саммите АТЭС в Китае возможно организовать трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина.