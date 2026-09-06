Москва6 сен Вести.Трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина не исключается. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

Он отметил, что соответствующая идея есть, и "она вброшена в том числе в публичное пространство". Однако, как подчеркнул Рябков, "говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением".

Здесь тоже вопрос основной сводится к тому, как будет сформулирована содержательная сторона, что мы будем ждать на выходе? Хотя понятно, что форматы, тем более на высшем уровне, сами по себе архизначимы и посылают нужные сигналы сказал Рябков

Он отметил, что до сих пор не практиковался трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США.

Я не могу ничего исключать, разумеется. Но с практической точки зрения мне на сегодня нечего добавить к тому, что я только что произнес заключил Рябков

Ранее трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина допустил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести". По его словам, возможность этой встречи обсуждалась во время переговоров лидеров России и КНР на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.