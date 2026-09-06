Москва6 сенВести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут продолжать поддерживать диалог, работа по линии американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера также будет продолжаться. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его оценке, консультации были "весьма полезными и своевременными" для всех сторон, передает ТАСС.
Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контактыотметил Ушаков
Уиткофф и Кушнер также будут продолжать контактировать с Москвой в дипломатическом контексте, добавил помощник российского лидера.
Пятого сентября Путин провел переговоры с американскими представителями. Одной из целей их визита в Москву стала презентация плана США по урегулированию украинского конфликта. Двусторонние консультации продлились 3 часа 10 минут и были оценены как содержательные и конструктивные.