Ушаков сообщил о планах Путина и Трампа по продолжению диалога Ушаков: Путин и Трамп будут продолжать поддерживать личные контакты

Москва6 сен Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут продолжать поддерживать диалог, работа по линии американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера также будет продолжаться. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его оценке, консультации были "весьма полезными и своевременными" для всех сторон, передает ТАСС.

Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты отметил Ушаков

Уиткофф и Кушнер также будут продолжать контактировать с Москвой в дипломатическом контексте, добавил помощник российского лидера.

Пятого сентября Путин провел переговоры с американскими представителями. Одной из целей их визита в Москву стала презентация плана США по урегулированию украинского конфликта. Двусторонние консультации продлились 3 часа 10 минут и были оценены как содержательные и конструктивные.