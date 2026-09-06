Ушаков назвал небесполезной возможную встречу лидеров РФ, КНР и США Ушаков: трехсторонняя встреча лидеров РФ, КНР и США будет небесполезна

Москва6 сен Вести.Проведение трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае было бы "небесполезным". Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Возможность такой трехсторонней встречи обсуждалась в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Что касается организации трехсторонней встречи, то это все-таки больше дело хозяев. Если они смогут такую встречу организовать, а это требует определенной дипломатической подготовки, то, я думаю, эта встреча может состояться, и наверняка она будет небесполезна сказал Ушаков

Саммит АТЭС в Китае пройдет в ноябре этого года.