Москва6 сенВести.Проведение трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае было бы "небесполезным". Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Возможность такой трехсторонней встречи обсуждалась в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
Что касается организации трехсторонней встречи, то это все-таки больше дело хозяев. Если они смогут такую встречу организовать, а это требует определенной дипломатической подготовки, то, я думаю, эта встреча может состояться, и наверняка она будет небесполезнасказал Ушаков
Саммит АТЭС в Китае пройдет в ноябре этого года.