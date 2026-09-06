Лавров: заготовленные схемы на переговорах лидеров могут не сработать

Лавров: заготовленные схемы на переговорах лидеров РФ и КНР могут не сработать Лавров: заготовленные схемы на переговорах лидеров могут не сработать

Москва6 сен Вести.Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин планируют провести переговоры в рамках саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Заготовленные схемы на таких переговорах могут не сработать, заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так он ответил на вопрос журналиста, о чем в первую очередь поговорят лидеры РФ и КНР.

Повестку дня переговоров за пять минут до того, как лидеры встречаются, не очень этично раскрывать. Но все зависит от них. Никакие заранее приготовленные схемы могут не сработать, а лидеры знают друг друга очень хорошо, потому предисловия не нужны, займутся сразу существом вопроса сказал Лавров

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о возможности диалога Путина и Трампа на полях саммита АТЭС.