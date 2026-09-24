Эксперт Лузянин: Китай играет вдолгую и выдавливает США с ведущих позиций Лузянин: конкуренция КНР и США поставлена на паузу, но противоречия остались

Москва24 сен Вести.Геополитическая, экономическая и технологическая конкуренция между Китаем и США поставлена на паузу, но при этом Китай играет вдолгую и постепенно набирает свой вес. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, д.и.н. Сергей Лузянин

Конкуренция Китая и США, она никуда не исчезла – геополитическая, экономическая, технологическая, она, ну, так скажем, поставлена на долгую паузу. То есть как бы Китай мыслит вечностью, долговременными приоритетами, а [президент США Дональд] Трамп мыслит электоральными приоритетами промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс. Есть определенная симметрия, и Китай в этом смысле играет в долгую, и время работает на него сказал Лузянин

Эксперт отметил, что курс на смягчение отношений с Вашингтоном позволяет Пекину постепенно набирать экономический, технологический и политический вес в мире.

И вот эта формула или этот курс на деэскалацию, на формирование вот таких вот как бы моделей сосуществования означает, что Китай медленно, постепенно набирает экономико-технологический и, естественно, политический вес в мире, как бы выдавливая шаг за шагом США с ведущих технологических мировых позиций, без конфликтов, без жестких эскалаций, без как бы взаимных лобовых интересов, но сама проблема противоречий, она, конечно, осталась добавил он

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп лично встретил у трапа самолета лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, прибывшего в США с государственным визитом.