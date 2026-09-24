Москва24 сен Вести.Китай находится в позиции, в которой может выдвигать президенту США Дональду Трампу свои условия. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, д.и.н. Сергей Лузянин.

Он также добавил, что все договоренности по теме Ирана были согласованы еще до визита.

А здесь вот Китай может ставить условия, ну, может, не так открыто и ультимативно, но совершенно точно, что в этой части Трамп просто вынужден будет пойти на уступки, потому что в этом смысл... всего этого шоу трамповского, которое он устроил. Он же даже сам формат государственного визита как бы предложил Си [Цзиньпину], подняв его вот на... более такой, что ли, презентабельный уровень. И по иранской теме совершенно точно, конечно, я думаю, это уже заранее было согласовано, просто детали заявил Лузянин

Ранее профессор Лузянин перечислил, на какие уступки Трамп может пойти по отношению к Китаю. Туда он включил и ослабление поддержки Тайваня, и отсутствие давления на торговлю с Ираном, и допуск автомобилей из КНР на американский рынок.