Профессор Лузянин заявил, что у Си Цзиньпина нет никакого доверия к Трампу Профессор Лузянин: у Си Цзиньпина нет никакого доверия к Трампу

Москва24 сен Вести.Лидер КНР Си Цзиньпин прекрасно понимает, что Дональд Трамп – торгаш, которому нельзя доверять. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Он привел в пример отношения Си с президентом РФ Владимиром Путиным, в которых, по его мнению, действительно есть доверие.

Трамп — это бизнесмен-торгаш. И Си прекрасно это знает, никакого доверия у Си Цзиньпина к Трампу не было, нет и не будет. Это совершенно точно. Это, конечно, политика, они оба прекрасно понимают, о чем идет речь. Да, они жмут руки, могут там, так сказать, тепло-горячо говорить и так далее. Но на самом деле совершенно точно, что отношение Си Цзиньпина к Трампу - это не отношение Си Цзиньпина к Путину, где есть действительно доверие. А отношение Си Цзиньпина к Трампу — это прагматизм … . Понимаешь, что Си — это мега-фигура, это как бы глобальный политик мирового масштаба. Естественно, он к Путину имеет пиетет, проявляет пиетет достаточно искренний заявил Лузянин

Ранее Лузянин заявил, что Трамп пытается сделать из визита Си в США шоу для своего электората. По его мнению, так он хочет убедить население в успешности подписанных с китайской делегацией соглашений.