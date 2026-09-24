Москва24 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заплатит поддержкой Тайваня за деэскалацию с КНР. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, д.и.н. Сергей Лузянин.

Он добавил, что оставшиеся два года Трампа в президентском кресле Китай может "спать спокойно" по теме Тайваня.

Тайвань - это действительно та плата, которую Трамп вынужден будет платить за вот эту вот деэскалацию. Я думаю, пока Трамп у власти два года ну, так скажем, Тайвань, точнее Китай может спать спокойно по тайваньской теме. Ну как, конечно, будут вбросы там я думаю, Япония больше будет будировать, что она, собственно, и делает премьер, чем вызывает колоссальную ненависть у китайского народа, общественности и руководства. Но со стороны Трампа, конечно вот я уже говорил, фактически он вынужден заморозить, не подписывать то, что было еще где-то полгода назад, решено четырнадцатимиллиардный транш вооружений на Тайвань заявил Лузянин

Ранее Лузянин заявил, что у Си Цзиньпина нет никакого доверия к Трампу. По словам Лузянина, китайский лидер понимает, что Трамп торгаш, которому нельзя верить.