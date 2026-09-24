Москва24 сен Вести.Президент США Дональд Трамп продолжает курс по деэскалации отношений с Пекином, в рамках которого он может приоткрыть американский рынок для китайских автомобилей. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Мы видим продолжение курса на деэскалацию Пекин - Вашингтон, которую начал еще Трамп в ходе майского визита в Китай. Можно констатировать продление так называемого тарифного перемирия до 10 января 2027 года в рамках, как вы правильно упомянули, продления сделки еще на 3 месяца по снижению тарифов. Причем в рамках этой темы это очень важно. Фактически это означает, что США идут на ряд уступок, на ряд сделок, выгодных для Пекина. … Я имею в виду и [сделки] по частичному открытию американского рынка для электромобилей китайских, и по расширению американских поставок в сфере чипов, полупроводников высоких технологий заявил Лузянин

Он добавил, что Трамп может ослабить поддержку Тайваня, заморозив поставки американских вооружений на остров, а также закрыть глаза на энергетическое сотрудничество Пекина с Тегераном.

И самое главное, есть два политических и одновременно углеводородных вопроса. Это Иран. Здесь и геополитика, и углеводороды, поставки в Китай, которые теперь Трамп не будет трогать, то есть как бы обходить в плане санкций эту тему. А Тайвань — это отдельная тема уступок американских. То есть фактически это абсолютная проблема для Китая. Единство страны, воссоединения родины, и все жесткие агрессивные действия Вашингтона в отношении Китая по тайваньскому вопросу, и поставки вооружений на Тайвань, и заявления политические и прочее, они все, конечно, будут заморожены. Это опять же уступка Китаю подчеркнул Лузянин

Ранее сообщалось, что в США прибыла делегация из КНР во главе с лидером страны Си Цзиньпином. У трапа самолета их встретил Дональд Трамп.