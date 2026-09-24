Профессор Лузянин заявил, что Трамп делает из визита Си шоу для электората Профессор Лузянин: Трамп делает из визита Си Цзиньпина шоу для электората

Москва24 сен Вести.Президент США Дональд Трамп делает настоящее шоу для своего электората из визита лидера КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, д.и.н. Сергей Лузянин.

Он добавил, что пышность визита должна, по мнению Трампа, убедить его электорат в том, что была подписана успешная сделка.

Раздувая пышность визита, Трамп делает некое шоу для своего электората. То есть, допустим, и сам визит, церемония пышная, и результаты, которые будут подписаны, они будут, конечно, десятикратно раздуты и показаны как мегасделка. То есть, это как бы понятно, это идет внутрь страны, на своих избирателей, чтобы немножко как "залатать" электоральные дыры. Но совершенно точно, что это не мега-сделка, это просто продолжение серии … китайско-американских таможенных и технологических экономических договоренностей в рамках этого общего развития трека деэскалации. Но это не мега какая-то сделка рассказал Лузянин

Ранее Лузянин заявил, что Китай находится в положении, в котором может выдвигать свои условия США. По его мнению, такая ситуация стала следствием дипломатии Трампа.