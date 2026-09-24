Москва24 сен Вести.Предложение лидера киевского режима Владимира Зеленского привлечь лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина к переговорам с Россией является политически некомпетентным шагом, который фактически унижает президента США Дональда Трампа и демонстрирует его неспособность влиять на ситуацию. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

В Telegram-канале главы киевского режима Владимира Зеленского было опубликовано сообщение, касающееся предстоящей встречи лидеров США и КНР. Он выразил мнение, что участие Си Цзиньпина в переговорном процессе по урегулированию конфликта было бы оправданным.

Свою позицию он аргументировал значительным политическим влиянием китайского лидера на российское руководство.

Зеленский так и не научился быть политиком, он вообще даже не понимает, что он говорит. Представьте себе, он дает советы президенту США Дональду Трампу, говоря ему, чтобы он привлек к переговорам с Россией лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, который может повлиять на [президента России Владимира] Путина. Перевожу на понятный язык, как это воспринимает Трамп: "Ты - никто, зовут тебя никак, на Путина ты повлиять не можешь, давай пригласим Си". Может нормальный адекватный человек такое говорить, общаясь с тем лидером, позиция которого якобы для тебя важна? Или он думает, это все расшифрует это как-то по-другому? Ну это же прямая фактически констатация факта того, что Трамп не может повлиять на эти процессы. Зеленский на самом деле феномен. Я вас уверяю, вот эти слова в отношении привлечения Си Цзиньпина и фактически унижения Трампа, все прочитают именно так. По-другому их не могут прочитать никто и никак заявил Килинкаров

Ранее заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИСКРАН Артур Демчук заявил, что президент США Дональд Трамп не хочет портить отношения с РФ перед выборами в Конгресс.