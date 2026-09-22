Соловьёв: Зеленский не уважает Трампа, ему плевать на то, что говорит Трамп

Соловьёв объяснил, почему Трамп не договорится с Зеленским об окончании войны Соловьёв: Зеленский не уважает Трампа, ему плевать на то, что говорит Трамп

Москва22 сен Вести.Президент США Дональд Трамп не сможет договориться с главой киевского режима Владимиром Зеленским о прекращении конфликта на Украине, потому что Зеленский не уважает американского лидера. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По мнению журналиста, Зеленский ожидает того момента, когда позиции Трампа в мировой политике ослабнут.

Так выглядит попытка Трампа договориться с Зеленским о прекращении конфликта на Украине. Зеленский не уважает Трампа, ему плевать на то, что говорит Трамп. Он уже сказал: "Мне надо 40 дней". Для того, чтобы победить Россию? Нет. Для того, чтобы Трамп превратился не просто в хромую утку, а чтобы ему еще и крылышко перебили, и лапки связали. Тогда можно будет делать, что хочешь объяснил Соловьёв

Телеведущий также назвал шаги, которые стоило бы предпринять американскому президенту, чтобы война на Украине окончательно прекратилась.

Если Трамп хочет, чтобы война на Украине прекратилась, это очень просто… [надо] полностью прекратить всю ту деятельность, которую, судя по всему, за спиной Трампа осуществляют Пентагон и военная разведка. И все. Война прекратится быстро и ясно подчеркнул Соловьёв

Ранее сообщалось, что Трамп на Генассамблее ООН обсудит с Зеленским возможность прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Вашингтон намерен предложить заморозить атаки на украинскую инфраструктуру и на каналы поставок энергоресурсов из России.

Зеленский в свою очередь выдвинул США условие, согласно которому киевский режим прекратит атаки по энергетическим объектам РФ.