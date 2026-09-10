В России усомнились в возможности встречи Путина, Зеленского и Трампа MK: встреча Путина, Зеленского и Трампа вряд ли возможна

Москва10 сен Вести.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским вряд ли возможна. Такое мнение высказал заместитель главного редактора MK.RU Вадим Поэгли.

Первая причина, по мнению журналиста, – то, что стороны расходятся во взглядах на цель этой встречи. В то время, как Россия рассматривает подобное мероприятие лишь в качестве "финализации ранее достигнутых договоренностей", Зеленский хочет использовать его, чтобы выторговать себе наиболее выгодные условия.

Зеленский… Считает себя этаким Черчиллем, который на салфетке во время обеда со Сталиным рисует будущие границы. Но он не такой. И это вытекает из… Причины второй. Киевский режим не является самостоятельным международным игроком… Украина пятый год воюет не за свои деньги. А кто платит, тот и заказывает музыку продолжил Поэгли

Третья причина – нынешние Соединенные Штаты не могут быть посредником и "судьей" в украинском конфликте, потому что фактически не являются нейтральной стороной.

Страна "миротворца" Трампа до сих пор делится с Киевом спутниковой разведывательной информацией. И еще публично гордится, что делает это бесплатно… Так что попусту не очаровывайтесь. Не придется разочаровываться подытожил журналист

Ранее Трамп заявил, что видит трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским как возможную.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что переговоры между РФ, США и Украиной могут возобновиться.