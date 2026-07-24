Москва24 июл Вести.Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в ближайшее время маловероятна. Такое мнение высказал военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru.

Я все-таки склоняюсь к тому, что нам не стоит ожидать никаких встреч Путина с Трампом в ближайшее время, потому что им пересекаться сейчас нет смысла сказал он

По словам Перенджиева, многое из того, что удалось наработать в прошлом году, фактически утрачено. Косвенным свидетельством тому политолог считает недавние переговоры госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые продлились 35 минут. По мнению Перенджиева, президенты встречаются лишь тогда, когда их подчиненные уже достигли определенных договоренностей и остается лишь закрепить их на высшем уровне, а до этого пока далеко.

Вместе с тем политолог не исключает, что Трамп может выйти на связь с Путиным после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы обсудить отдельные вопросы. Такой сценарий, по его оценке, вполне реален: американский лидер уже неоднократно прибегал к подобной схеме после переговоров с украинской стороной.