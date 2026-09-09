Трамп допустил встречу с Путиным и Зеленским в трехстороннем формате

Трамп назвал возможной встречу с Путиным и Зеленским Трамп допустил встречу с Путиным и Зеленским в трехстороннем формате

Москва9 сен Вести.Президент США Дональд Трамп допустил проведение трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Техас.

Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном ответил на вопрос СМИ о вероятности такой встречи.

Может произойти сказал он

По словам Трампа, одной из главных проблем для урегулирования украинского конфликта является взаимная неприязнь между главами РФ и Украины.

У нас состоялся прекрасный разговор с президентом Путиным. Зеленский тоже хочет заключения соглашения, но проблема в том, что они не выносят друг друга отметил американский лидер

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил возобновление трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. По его словам, этот вопрос обсуждался с американскими переговорщиками во время их визита в Москву.