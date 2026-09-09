Ушаков допустил возобновление переговоров по Украине в трехстороннем формате Ушаков: трехсторонние переговоры по украинскому вопросу могут возобновиться

Москва9 сен Вести.Трехсторонние переговоры по вопросу украинского конфликта с участием Вашингтона и Киева могут возобновиться. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, ведутся ли сейчас переговоры с украинской стороной, Ушаков отметил, что определенные контакты есть.

Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами, так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате сказал Ушаков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию украинского конфликта.