Ряд стран заинтересован стать площадкой для встречи РФ, Украины и США Песков заявил об интересе ряда стран к проведению трехсторонних переговоров

Москва9 сен Вести.Несколько стран выразили заинтересованность в предоставлении площадки для возможных переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков подчеркнул, что главное в планировании переговоров – готовность сторон к встрече.

Площадка найдется, потому что действительно много стран, целый ряд стран проявляют заинтересованность в том, чтобы предоставить такую площадку сказал он

Пресс-секретарь российского президента также указал на открытость Москвы к возобновлению трехстороннего формата переговоров. По его словам, в Кремле есть понимание, что практика таких встреч будет возобновлена в силу необходимости.

При этом Песков добавил, что Москва рассчитывает на готовность Киева к такому формату и на продолжение посреднических усилий Вашингтона.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что одной из возможных площадок для трехсторонней встречи может вновь стать Абу-Даби. Он подчеркнул, что контакты с украинской стороной поддерживаются.