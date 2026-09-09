Ушаков назвал место, где могли бы пройти переговоры РФ, США и Украины Ушаков в качестве приоритетной площадки для встречи по Украине назвал Абу-Даби

Москва9 сен Вести.При возобновлении переговорного процесса по Украине в трехстороннем формате площадкой для встречи мог бы стать Абу-Даби. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что контакты с украинской стороной сейчас есть.

Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами, так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате. … Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там заявил Ушаков

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Российский и американский лидеры в деловой и взаимоуважительной манере обменялись мнениями об итогах поездки эмиссаров США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщил Ушаков журналистам. Также Путин изложил оценку текущей ситуации в зоне спецоперации.