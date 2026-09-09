Ушаков: США не показывали РФ дорожную карту по Украине, о которой говорил Рубио

Ушаков: США не показывали РФ дорожную карту по Украине, о которой говорил Рубио Ушаков: США не показывали РФ дорожную карту по Украине, о которой говорил Рубио

Москва9 сен Вести.Российской стороне не показывали дорожную карту по урегулированию украинского конфликта, о которой ранее говорил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии для ИС "Вести".

Я не видел сам эту дорожную карту, я не знаю, существует ли она. Может, кто-то прорабатывает, но нам еще ее не показывали заявил Ушаков

Ранее Рубио заявил, что считает возможным в ближайшие несколько недель подготовить план дальнейших действий по урегулированию конфликта на Украине с перспективой возобновления трехсторонних переговоров.

Он уточнил, что именно это "нужно для прекращения" украинского конфликта, и выразил надежду, что в итоге удастся "наметить путь к возобновлению переговоров, в которых США всегда были готовы выступать в роли посредника".