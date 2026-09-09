Песков дал комментарий про "дорожные карты" Рубио Песков ответил на анонсирование Рубио «дорожной карты» по Украине

Москва9 сен Вести."Стройных программ" по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине.

Россия не хотела бы и не будет обсуждать в публичном формате никакие "пункты". Тем более, что каких-либо, скажем так, оформленных стройных программ или дорожных карт в настоящий момент нет сказал Песков

5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились в Москве с лидером РФ Владимиром Путиным.

8 сентября Путин по итогам визита представителей США провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что Трамп говорил о необходимости скорейшего завершения конфликта, чего он хотел бы добиться в период своего президентства.

Прекращение боевых действий открыло бы новые возможности для восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном, считает глава Белого дома. Путин, по словам Ушакова, «поддержал его настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав». Российский президент дал Трампу оценку ситуации на поле боя, в ходе разговора было обозначено, "что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий", рассказал помощник главы государства.