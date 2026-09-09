Москва9 сенВести.Публикации СМИ о якобы существующем мирном плане по Украине мало соотносятся с реальностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
Песков в беседе с журналистами опроверг достоверность информации по возможным планам урегулирования конфликта на Украине, которая публикуется СМИ.
Как правило, эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Пока нет никакого планаотметил он
По его словам, подобные вопросы не должны обсуждаться публично. Он также подчеркнул, что пока нет каких-либо "стройных" планов по мирному урегулированию.
Ранее Песков подчеркивал, что Москва не будет обсуждать пункты мирного плана публично.