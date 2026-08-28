Москва28 авгВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикации о подготовке Россией эскалации конфликта на Украине, назвав их "традиционной страшилкой".
Песков подчеркнул, что Россия продолжает проведение спецоперации, а очевидная динамика на линии соприкосновения несет для киевского режима тяжелые последствия.
Что касается эскалации, это традиционная страшилка, которая сейчас много публикуется в западных СМИсказал Песков журналистам
По словам пресс-секретаря, ВС РФ обеспечивают для себя позитивное продвижение на фронте из-за нежелания украинских властей возвращаться за стол переговоров.
Ранее Песков заявлял, что Москва не нуждается в какой-либо военной эскалации на Украине, поскольку российские войска и так продвигаются вперед.