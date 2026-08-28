Песков: сообщения об эскалации на Украине - традиционная страшилка

Песков назвал "традиционной страшилкой" сообщения об эскалации на Украине Песков: сообщения об эскалации на Украине - традиционная страшилка

Москва28 авг Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикации о подготовке Россией эскалации конфликта на Украине, назвав их "традиционной страшилкой".

Песков подчеркнул, что Россия продолжает проведение спецоперации, а очевидная динамика на линии соприкосновения несет для киевского режима тяжелые последствия.

Что касается эскалации, это традиционная страшилка, которая сейчас много публикуется в западных СМИ сказал Песков журналистам

По словам пресс-секретаря, ВС РФ обеспечивают для себя позитивное продвижение на фронте из-за нежелания украинских властей возвращаться за стол переговоров.

Ранее Песков заявлял, что Москва не нуждается в какой-либо военной эскалации на Украине, поскольку российские войска и так продвигаются вперед.