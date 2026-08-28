Москва28 авгВести.Российская сторона не обладает прямой информацией от украинских коллег по возобновлению мирных переговоров в сентябре. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью журналистам.
Ушакова попросили прокомментировать высказывание руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о возможной встрече российской и украинской делегаций в сентябре.
Мы об этом, так сказать, не имеем прямой информации от украинских коллег. Тоже видел вот эти высказывания в… СМИ, но ничего конкретного на этот счет сказать не могуответил Ушаков
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных планов и сроков проведения следующего раунда переговоров России и Украины пока нет.