Ушаков заявил, что у РФ нет информации о возобновлении переговоров по Украине

Ушаков: у РФ нет информации о возобновлении переговоров по Украине в сентябре Ушаков заявил, что у РФ нет информации о возобновлении переговоров по Украине

Москва28 авг Вести.Российская сторона не обладает прямой информацией от украинских коллег по возобновлению мирных переговоров в сентябре. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью журналистам.

Ушакова попросили прокомментировать высказывание руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о возможной встрече российской и украинской делегаций в сентябре.

Мы об этом, так сказать, не имеем прямой информации от украинских коллег. Тоже видел вот эти высказывания в… СМИ, но ничего конкретного на этот счет сказать не могу ответил Ушаков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных планов и сроков проведения следующего раунда переговоров России и Украины пока нет.