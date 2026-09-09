Ушаков рассказал, как американцы могут помочь урегулировать конфликт на Украине Ушаков: США следует прекратить оказывать военную поддержку Киеву

Москва9 сен Вести.США следует прекратить оказывать военную поддержку Киеву. Так помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос ИС "Вести" о том, как США могут помочь урегулировать конфликт на Украине.

Очевидно, что они могут сделать, по-моему. Прежде всего, прекратить оказывать военную поддержку Киеву сказал Ушаков

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что считает возможным в ближайшие несколько недель подготовить план дальнейших действий по урегулированию украинского конфликта с перспективой возобновления трехсторонних переговоров. По словам Рубио, именно это "нужно для прекращения" боевых действий.

Ушаков в свою очередь сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обозначил американскому лидеру Дональду Трампу, что может сделать Вашингтон для завершения конфликта на Украине. Конкретные предложения российской стороны помощник президента тогда не раскрыл.