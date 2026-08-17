Москва17 авгВести.США следует вернуться к челночной дипломатии с РФ по Украине, считает бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.
Большая часть дипломатической работы будет проходить в двустороннем формате, но могут потребоваться и трехсторонние переговоры, сказал Грэм в интервью РИА Новости.
Вашингтону необходимо вести челночную дипломатию, чтобы преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевомподчеркнул экс-советник Буша
Грэм не исключил, что на отдельных этапах переговоров потребуется привлекать напрямую и европейские страны.
В апреле помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры РФ, США и Украины поставлены на паузу, при этом российская сторона контактирует с американской. В конце мая Ушаков заявил ИС "Вести", что Россия ждет от украинской стороны конкретных шагов.
В июле Ушаков сообщил, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер готовы продолжить посреднические усилия и приехать в Москву.
В конце 2025 года президент РФ Владимир Путин отметил роль США в урегулировании украинского конфликта и указал, что американские представители занимаются челночной дипломатией, контактируя с Россией, Украиной и европейскими странами.