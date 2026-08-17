Экс-помощник Буша: США должны вернуться к челночной дипломатии по Украине

Американский эксперт призвал США вернуться к челночной дипломатии с РФ Экс-помощник Буша: США должны вернуться к челночной дипломатии по Украине

Москва17 авг Вести.США следует вернуться к челночной дипломатии с РФ по Украине, считает бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

Большая часть дипломатической работы будет проходить в двустороннем формате, но могут потребоваться и трехсторонние переговоры, сказал Грэм в интервью РИА Новости.

Вашингтону необходимо вести челночную дипломатию, чтобы преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевом подчеркнул экс-советник Буша

Грэм не исключил, что на отдельных этапах переговоров потребуется привлекать напрямую и европейские страны.

В апреле помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры РФ, США и Украины поставлены на паузу, при этом российская сторона контактирует с американской. В конце мая Ушаков заявил ИС "Вести", что Россия ждет от украинской стороны конкретных шагов.

В июле Ушаков сообщил, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер готовы продолжить посреднические усилия и приехать в Москву.

В конце 2025 года президент РФ Владимир Путин отметил роль США в урегулировании украинского конфликта и указал, что американские представители занимаются челночной дипломатией, контактируя с Россией, Украиной и европейскими странами.