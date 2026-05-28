Москва28 маяВести.Украинская сторона в курсе того, какие шаги ей необходимо предпринять для успешных переговоров с РФ, заявил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Украинцы знают тоже, что им нужно сделать для успеха переговоров. Но пока этого не делаютсказал он
Ушаков добавил, что от украинской стороны Россия ждет конкретных шагов.
Что касается переговоров с Украиной, то ясно, о чем нужно договариваться, и мы ждем каких-то шагов навстречу с украинской стороныподчеркнул помощник российского лидера