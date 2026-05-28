Ушаков: украинцы знают, что им надо сделать для успешных переговоров с Россией

Москва28 мая Вести.Украинская сторона в курсе того, какие шаги ей необходимо предпринять для успешных переговоров с РФ, заявил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Украинцы знают тоже, что им нужно сделать для успеха переговоров. Но пока этого не делают сказал он

Ушаков добавил, что от украинской стороны Россия ждет конкретных шагов.