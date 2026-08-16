Москва16 авг Вести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по цеху, где велось производство безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что удары наносились беспилотными летательными аппаратами. Цех по сборке БЭКов находился на территории населенного пункта Белгород-Днестровский в 40 километрах от Одессы.

В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров говорится в сообщении МО РФ

Киевский режим использовал БЭКи для атак на морские суда и энергетическую инфраструктуру в акватории Черного моря.

Ранее в Сумской области ВС РФ уничтожили цех, где боевики ВСУ собирали беспилотники дальнего действия. Он был расположен вблизи Ахтырки.