Москва16 авгВести.Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по сухогрузам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российскими ударами были уничтожены три судна типа "сухогруз" и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ.
Еще один сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение, был уничтожен в Черном море восточнее Одессы.
Кроме того, беспилотниками была поражена стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины в населенном пункте Вилково (138 км юго-западнее Одессы).
Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации также нанесли удары по цеху, где велось производство безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ.