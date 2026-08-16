Минобороны: поражены четыре сухогруза ВСУ в Черном море

ВС РФ нанесли удары по сухогрузам ВСУ в Черном море Минобороны: поражены четыре сухогруза ВСУ в Черном море

Москва16 авг Вести.Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по сухогрузам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российскими ударами были уничтожены три судна типа "сухогруз" и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ.

Еще один сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение, был уничтожен в Черном море восточнее Одессы.

Кроме того, беспилотниками была поражена стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины в населенном пункте Вилково (138 км юго-западнее Одессы).

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации также нанесли удары по цеху, где велось производство безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ.