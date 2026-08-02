Москва2 авгВести.ВС РФ минувшей ночью нанесли удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удары производились высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА.
В акватории Черного моря в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражено судно типа "сухогруз", перевозившее военное имуществозаявили в министерстве
В ведомстве сообщили, что в порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. А в порту "Одесса" - резервуары с горючим для нужд ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили за сутки 150 пунктов управления дронами ВСУ.