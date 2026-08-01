Минобороны: ВС РФ поразили переоборудованный для БЭК буксир в Николаеве

Армия России ударила по буксиру в порту Николаева Минобороны: ВС РФ поразили переоборудованный для БЭК буксир в Николаеве

Москва1 авг Вести.Российские военнослужащие поразили в порту Николаева морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.

В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ… В порту Николаев [поражен] морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров говорится в заявлении ведомства

Кроме того, ВС РФ ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ и расположенными в порту Одессы.

Ранее стало известно, что российские военные поразили за июль более 80 морских судов, которые использовались в интересах ВСУ. С 25 июля по 1 августа армия нанесла удары по 35 суднам.