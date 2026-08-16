Москва16 авг Вести.Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к руководству страны с просьбой дать официальные рекомендации на случай баллистического удара.

По словам бывшего дипломата, если власти сообщили о предстоящем ударе не заранее, а в последний момент, "и через 30 секунд уже прилет", то бежать куда-то уже не имеет смысла.

Я сам жду, что выйдет кто-нибудь из должностных лиц и предоставит такие комплексные рекомендации. Он скажет условно, дорогие граждане… если вы в семь часов вечера прочитали… что мы видим признаки подготовки баллистического удара, то рекомендуем вам уже к восьми вечера пойти… в укрытие заявил он в эфире Youtube-канала украинской журналистки Алеси Бацман

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 августа украинские средства ПВО вновь не смогли сбить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты.