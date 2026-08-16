Москва16 авгВести.Средства противовоздушной обороны Украины в течение ночи не сбили ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на воздушные силы ВСУ.
Как пишут журналисты, основными направлениями для российских ударов стали объекты, расположенные в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракетыговорится в публикации
Ранее в министерстве обороны России сообщили, что российские войска поразили в Кривом Роге Днепропетровской области цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружений. Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар по украинским военным предприятиям, расположенным в Киеве. Были также атакованы объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ.