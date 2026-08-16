ПВО Украины не смогла сбить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты

Украина снова не сбила ночью ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты ПВО Украины не смогла сбить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты

Москва16 авг Вести.Средства противовоздушной обороны Украины в течение ночи не сбили ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на воздушные силы ВСУ.

Как пишут журналисты, основными направлениями для российских ударов стали объекты, расположенные в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты говорится в публикации

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что российские войска поразили в Кривом Роге Днепропетровской области цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружений. Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар по украинским военным предприятиям, расположенным в Киеве. Были также атакованы объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ.