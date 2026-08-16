Россияне пожаловались на превращение iPhone в "кирпичи" SHOT: обновление iOS превращает смартфоны в "кирпичи"

Москва16 авг Вести.Обновление операционной системы iOS, вышедшее 27 июля, превращает смартфоны некоторых россиян в "кирпичи", после чего ими становится невозможно пользоваться. О проблеме сообщает Telegram-канал SHOT.

Российские пользователи жалуются, что после установки последнего апдейта некоторые устройства перестают принимать код-пароль для разблокировки. Восстановить доступ можно только полным сбросом до заводских настроек, что обернется потерей приложений и медиафайлов.

С проблемой столкнулась 36-летняя жительница Улан-Удэ Екатерина, которая поставила iPhone на зарядку, а ночью он обновился. С утра устройство отказывалось принимать пароль, считая его неверным. Помочь в сервисном центре Екатерине не смогли, поэтому ей пришлось полностью обнулить смартфон.

Специалисты центра рассказали пострадавшей, что она не одна столкнулась с подобной проблемой.