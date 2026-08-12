ВЦИОМ: половина россиян не доверяют Apple на фоне блокировок приложений

Доверие россиян к Apple упало ВЦИОМ: половина россиян не доверяют Apple на фоне блокировок приложений

Москва12 авг Вести.Пользователи Apple ощущают последствия удаления российских приложений из цифрового магазина сильнее, чем владельцы Android. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно опросу, 50% владельцев айфонов в России испытывают недоверие к Apple, а 51% не стали бы рассматривать "яблочный" смартфон при следующей покупке.

Для российских владельцев iPhone удаление приложений из App Store обернулось заметными неудобствами в повседневном использовании гаджета. Негативный пользовательский опыт переносится на восприятие бренда, снижая готовность россиян покупать iPhone в будущем говорится в Telegram-канале ВЦИОМа

Опрос проводился в интернете с 28 по 31 июля.

Ранее сообщалось, что платежный сервис "Яндекс Пэй" перестал быть доступен в магазине приложений App Store на iOS.