Москва12 авгВести.Пользователи Apple ощущают последствия удаления российских приложений из цифрового магазина сильнее, чем владельцы Android. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно опросу, 50% владельцев айфонов в России испытывают недоверие к Apple, а 51% не стали бы рассматривать "яблочный" смартфон при следующей покупке.

Для российских владельцев iPhone удаление приложений из App Store обернулось заметными неудобствами в повседневном использовании гаджета. Негативный пользовательский опыт переносится на восприятие бренда, снижая готовность россиян покупать iPhone в будущем

говорится в Telegram-канале ВЦИОМа

Опрос проводился в интернете с 28 по 31 июля.

Ранее сообщалось, что платежный сервис "Яндекс Пэй" перестал быть доступен в магазине приложений App Store на iOS.