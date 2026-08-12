Москва12 авгВести.Пользователи Apple ощущают последствия удаления российских приложений из цифрового магазина сильнее, чем владельцы Android. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно опросу, 50% владельцев айфонов в России испытывают недоверие к Apple, а 51% не стали бы рассматривать "яблочный" смартфон при следующей покупке.
Для российских владельцев iPhone удаление приложений из App Store обернулось заметными неудобствами в повседневном использовании гаджета. Негативный пользовательский опыт переносится на восприятие бренда, снижая готовность россиян покупать iPhone в будущемговорится в Telegram-канале ВЦИОМа
Опрос проводился в интернете с 28 по 31 июля.
Ранее сообщалось, что платежный сервис "Яндекс Пэй" перестал быть доступен в магазине приложений App Store на iOS.