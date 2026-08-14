Пользователей iPhone предупредили об угрозе атаки шпионского ПО Apple предупредила владельцев iPhone об угрозе атаки шпионского ПО

Москва14 авг Вести.Компания Apple направила некоторым пользователям iPhone по всему миру предупреждения об угрозе атаки шпионского программного обеспечения, способного взломать их телефоны. Об этом пишет издание TechCrunch со ссылкой на компанию.

В предупреждении, полученном пользователями, указано, что Apple зафиксировала атаку шпионского ПО на устройство. Владельцу телефона предлагается сразу принять меры по защите своих данных.

Apple сообщила TechCrunch, что… разослала уведомление пользователям из 110 стран говорится в публикации

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