Москва14 авгВести.Мошенники начали выдавать себя за работодателей, якобы настраивающих корпоративное оборудование в устройстве Apple пользователя. Об этом в беседе ТАСС рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
Он отметил, что схема с блокировкой Apple ID сегодня работает "четко и понятно".
Пользователю при, например, предложении работы, настройке корпоративного оборудования или доступа к какому-либо служебному приложению предлагают выйти из аккаунта и ввести данные, которые предоставляет мошенник. Как только вы вводите чужие данные в свой мобильный телефон, то вы сразу же теряете устройство как таковое, не можете им пользоватьсяобъяснил Васенин
Затем, по его словам, аферисты напрямую выходят на связь с жертвой и предлагают перевести деньги, чтобы вернуть доступ к телефону. Однако, подчеркнул Васенин, преступники не останавливаются на одном платеже, а устройство так и остается недоступным.
Ранее россиян предупредили о возможных действиях мошенников в период приемной кампании в вузы. Злоумышленники быстро адаптируют свои легенды и схемы под определенный ее этап.