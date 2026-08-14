МВД: мошенники выдают себя за работодателя и блокируют Apple ID пользователя

В МВД раскрыли новую схему мошенничества с блокировкой Apple ID МВД: мошенники выдают себя за работодателя и блокируют Apple ID пользователя

Москва14 авг Вести.Мошенники начали выдавать себя за работодателей, якобы настраивающих корпоративное оборудование в устройстве Apple пользователя. Об этом в беседе ТАСС рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Он отметил, что схема с блокировкой Apple ID сегодня работает "четко и понятно".

Пользователю при, например, предложении работы, настройке корпоративного оборудования или доступа к какому-либо служебному приложению предлагают выйти из аккаунта и ввести данные, которые предоставляет мошенник. Как только вы вводите чужие данные в свой мобильный телефон, то вы сразу же теряете устройство как таковое, не можете им пользоваться объяснил Васенин

Затем, по его словам, аферисты напрямую выходят на связь с жертвой и предлагают перевести деньги, чтобы вернуть доступ к телефону. Однако, подчеркнул Васенин, преступники не останавливаются на одном платеже, а устройство так и остается недоступным.

Ранее россиян предупредили о возможных действиях мошенников в период приемной кампании в вузы. Злоумышленники быстро адаптируют свои легенды и схемы под определенный ее этап.