Россиян предупредили об изобретательности аферистов в период приемной кампании Кирюшкин: мошенники адаптируют свои схемы под каждый этап приемной кампании

Москва13 авг Вести.Во время проведения приемной кампании в вузы мошенники быстро адаптируют свои легенды и схемы под определенный ее этап. В целом кардинально новые схемы обмана россиян не фиксируются. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин.

По его словам, сообщения мошенников выглядят особенно убедительными, когда абитуриент ждет различного рода уведомлений от представителей вуза или приемной комиссии.

Мошенники следят за тем, какой этап сейчас приемной комиссии происходит, и быстро адаптируют свои легенды, свои мошеннические схемы под конкретный этап. Сначала там предполагают получить результаты ЕГЭ заранее, узнать какие-то правильные ответы, затем апелляции, потом подачу документов в вузы, конкурсные списки, различные зачисления и так далее… Присылают какие-то дополнительные ссылки, которые, естественно, являются фишинговыми объяснил специалист

Ранее в Госдуме предупредили, что аферисты могут создавать школьные чаты, практически неотличимые от настоящих или выдавать себя за представителей родительского комитета.