Мошенники могут создавать фейковые школьные чаты, предупредили в ГД Чернышов: мошенники пользуются спешкой из-за подготовки к школе

Москва11 авг Вести.В Госдуме напомнили родителям, занятым подготовкой детей к школе, что лучше перепроверить информацию в чатах о срочных денежных переводах. Конец августа и начало сентября — традиционно один из самых активных периодов для мошенников, которые пользуются спешкой, предупредил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, следует настороженно относиться к любым сообщениям о срочных денежных сборах. Чернышов отметил, что мошенники умеют создавать школьные чаты, практически неотличимые от настоящих, или выдавать себя за представителей родительского комитета.

Прежде чем переводить деньги, обязательно перепроверьте информацию по другому каналу связи и убедитесь, что реквизиты действительно принадлежат человеку, которого вы знаете посоветовал парламентарий

Он также предостерег от сообщений якобы от имени директора школы, завуча или классного руководителя.

Родителей могут попросить срочно перейти по ссылке, подтвердить данные ребенка, установить приложение или оплатить какую-либо услугу. В такой ситуации не стоит торопиться. Один звонок в школу поможет гораздо быстрее разобраться в ситуации, чем потом восстанавливать доступ к банковским сервисам или "Госуслугам" добавил собеседник RT

Он напомнил, что не следует слепо доверять и сайтам, предлагающим записать ребенка в кружок, секцию или на дополнительные занятия, так как появляется множество поддельных страниц, внешне очень похожих на официальные. Их цель — получить данные банковской карты или доступ к аккаунтам.

Чернышов напомнил, что записываться лучше только через официальные сайты образовательных организаций, региональные порталы или портал "Госуслуги".

Как пояснил вице-спикер Госдумы, чем сильнее человека торопят и чем настойчивее требуют срочно перевести деньги, перейти по ссылке или сообщить личные данные, тем больше оснований остановиться и все перепроверить.

Ранее член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что в преддверии нового учебного года мошенники используют уловки, чтобы выманить деньги у родителей школьников под видом родительского комитета или представителей учебного заведения.