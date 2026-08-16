ТАСС: атака ВСУ в ночь на 16 августа стала самой массированной с начала года

Россия подверглась самой массированной с начала года атаке ВСУ ТАСС: атака ВСУ в ночь на 16 августа стала самой массированной с начала года

Москва16 авг Вести.Атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на российские регионы в ночь на воскресенье, 16 августа, стала самой массированной с начала 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты данных Министерства обороны России.

Так, по данным оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 822 украинских дрона над 17 регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей.

До этого, как пишет агентство, самая массированная атака с начала года была зафиксирована 26 июня, когда в небе над российскими регионами было нейтрализовано 660 беспилотников ВСУ.

Ночью 16 августа украинские боевики с применением 187 БПЛА атаковали территорию Московской области. В результате агрессии погиб один человек, еще трое пострадали. В Коледино загорелся склад Wildberries, в Домодедово - склад с медикаментами.

В Ростовской области пять мирных жителей погибли при массированной атаке боевиков ВСУ на регион.