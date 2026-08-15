Москва15 авгВести.Ночная атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на российские регионы и акватории Азовского и Черного морей стала одной из наиболее интенсивных с начала текущего года.
Об этом свидетельствуют аналитические подсчеты ТАСС, основанные на официальной статистике Министерства обороны России.
Согласно обобщенным данным военного ведомства, в ночь на 15 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 598 украинских дронов самолетного типа. Воздушный налет затронул порядка двух десятков субъектов РФ, в том числе Московский регион, Ленинградскую, Нижегородскую, Новгородскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Краснодарский край и Крым.
Кроме того, массовые перехваты фиксировались над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областей и над водами Азовского и Черного морей.
В публикациях агентства подчеркивается, что по числу нейтрализованных БПЛА прошедшая атака уступает в текущем году лишь налету 2 августа, когда дежурные силы ПВО уничтожили 635 украинских дронов. Еще одна аналогичная по масштабу попытка массового удара была пресечена 24 июля — тогда российские военные сбили 571 вражеский беспилотник.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что 15 августа четыре мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ.