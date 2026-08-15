Ночной налет дронов ВСУ 15 августа — один из наиболее массовых в 2026 году

Ночной налет дронов ВСУ 15 августа стал одним из самых масштабных в 2026 году Ночной налет дронов ВСУ 15 августа — один из наиболее массовых в 2026 году

Москва15 авг Вести.Ночная атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на российские регионы и акватории Азовского и Черного морей стала одной из наиболее интенсивных с начала текущего года.

Об этом свидетельствуют аналитические подсчеты ТАСС, основанные на официальной статистике Министерства обороны России.

Согласно обобщенным данным военного ведомства, в ночь на 15 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 598 украинских дронов самолетного типа. Воздушный налет затронул порядка двух десятков субъектов РФ, в том числе Московский регион, Ленинградскую, Нижегородскую, Новгородскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Краснодарский край и Крым.

Кроме того, массовые перехваты фиксировались над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областей и над водами Азовского и Черного морей.

В публикациях агентства подчеркивается, что по числу нейтрализованных БПЛА прошедшая атака уступает в текущем году лишь налету 2 августа, когда дежурные силы ПВО уничтожили 635 украинских дронов. Еще одна аналогичная по масштабу попытка массового удара была пресечена 24 июля — тогда российские военные сбили 571 вражеский беспилотник.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что 15 августа четыре мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ.