Ночью в пятницу отражен самый массированный налет БПЛА с начала года

ТАСС: ночью 26 июня отражена самая массированная атака БПЛА с начала года Ночью в пятницу отражен самый массированный налет БПЛА с начала года

Москва26 июн Вести.Ночью в пятницу, 26 июня, отражена самая массированная атака беспилотных летательных аппаратов на регионы России. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным военных, расчеты средств противовоздушной обороны сбили 660 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Предыдущая крупнейшая с начала года атака беспилотников ВСУ на регионы России была отражена 17 мая уточняет агентство

Как сообщалось ранее, дроны ВСУ были сбиты территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областей. Также беспилотники сбиты в небе над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.

По данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, в Щекинском районе получил повреждения частный жилой дом, пострадала женщина. Кроме того, повреждены линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске. Иных данных о повреждениях и пострадавших не поступало.

Минувшей ночью, 25 июня, ПВО перехватила 269 украинских беспилотных летательных аппаратов.