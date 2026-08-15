Силы ПВО за ночь перехватили 598 дронов ВСУ Минобороны: за ночь уничтожены 598 беспилотников ВСУ

Москва15 авг Вести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на 15 августа перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА ликвидировали в небе над Московским регионом, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Тверской областями.

Кроме того, дроны ВСУ перехватили над Кубанью, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала суток 15 августа на подлете к столице уничтожили 15 украинских беспилотников. Экстренные службы работают на месте падения ообломков.