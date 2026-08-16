Москва16 авг Вести.Сроки окончания специальной военной операции (СВО) на Украине спрогнозировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его мнению, боевые действия могут закончиться к 2028 году.

Сценарий развития событий будет крайне негативным для Киева. При этом армия России установит контроль над Причерноморьем и выйдет к Днепропетровску, заявил Лебедев в интервью "Царьграду".

Причерноморье будет наше. И это будет один из самых главных рычагов давления на противника для заключения если не стабильного мира, то более стабильного перемирия отметил он

По словам координатора николаевского подполья, у Киева остается все меньше способов и средств для оплаты продолжения вооруженного конфликта. Потеря Украиной черноморских портов резко ограничит возможности киевского режима в военной сфере и экономике. Тактика ВС РФ по разрушению украинской логистики полностью производство и доставку вооружений для ВСУ не разрушит, но существенно затруднит доставку оружия и грузов к линии боевого соприкосновения (ЛБС).

При этом прекращение крупных боевых действий не приведет, по мнению военного эксперта, к быстрой нормализации ситуации в регионе и международных отношений. Лебедев не исключает продолжения длительной напряженности на границах. Сергей Лебедев считает, что Украина еще долго будет оставаться противником РФ на информационном поле.

Агрессия киевского режима в отношении мирного населения и надругательство над исторической памятью в очередной раз доказывают, что цели СВО актуальны и непременно будут достигнуты, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.