Депутат Чепа считает, что конфликт на Украине идет к завершению

В Госдуме заявили, что украинский конфликт движется к завершению Депутат Чепа считает, что конфликт на Украине идет к завершению

Москва31 июл Вести.Конфликт на Украине движется к завершению. Такое мнение в беседе с Газетой.ru высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

По словам политика, на это указывают в том числе внутриполитические события на Украине и ситуация в Европе.

Я хочу сказать, что конфликт идет к завершению. Мы в первую очередь это видим и по событиям на фронте сказал Чепа

Ранее председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин заявил, что РФ хотела бы завершить специальную военную операцию в 2026 году. По мнению заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, Россия сегодня находится в важной точке окончания спецоперации.