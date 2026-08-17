Москва17 авг Вести.Военно-воздушные силы (ВВС) Украины скрыли количество перехваченных российских ракет, поскольку статистика пугала украинцев, заявил в Киеве корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар.

ВВС Украины объявили, что больше не намерены обнародовать статистику сбитых и несбитых [российских] ракет отметил Набар

По его словам, поводом для такого решения стала "катастрофичность" статистики. Многие украинцы устали от неизвестности и бесконечного прессинга, поэтому такие действия властей вызывают вопросы.

Да и многих, действительно, пугает этот факт, особенно когда речь идет о самых быстрых российских ракетах заключил Набар

Между тем Украина вновь не сбила ночью ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты.