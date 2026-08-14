Подполье: Киев скрывает свои провалы, не публикуя данные о сбитых ракетах РФ

В подполье раскрыли, почему Киев больше не публикует данные о сбитых ракетах РФ Подполье: Киев скрывает свои провалы, не публикуя данные о сбитых ракетах РФ

Москва14 авг Вести.Киевский режим отказался от публикации ежедневных отчетов об обнаруженных ракетах РФ из-за несоответствия реальности и отчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в пророссийском подполье, сообщает ТАСС.

Там подчеркнули, что Киев подает свое решение как вынужденное, якобы благодаря нему Россия не сможет оценить эффективность ударов.

Проблема не в том, что Россия что-то узнает из открытых отчетов, а в том, что украинцы каждый день видят разницу между официальными цифрами и тем, что происходит у них над головой рассказали в подполье

Отмечается, что украинским боевикам нечем сбивать ракеты, но Киев не может это публично раскрывать. Ракет для Patriot не хватает, а западные союзники не успевают поставлять новые партии.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя отказ ВВС Украины сообщать о количестве сбитых ракет, заявила, что Киев скрывает все больше и больше сведений о конфликте даже от собственных граждан.