Мендель раскритиковала отказ Киева сообщать о количестве сбитых ракет Мендель указала на странность нового решения ВВС Украины

Москва14 авг Вести.Стратегия киевского режима в конфликте с Россией вызывает вопросы. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Так она прокомментировала отказ ВВС Украины сообщать о количестве сбитых ракет.

Украина прекратила сообщать о количестве перехваченных российских ракет, но продолжает обращаться к союзникам с просьбой помочь укрепить ее противовоздушную оборону написала она в соцсети X

По ее словам, Киев скрывает все больше и больше сведений о конфликте даже от собственных граждан.

Представитель ВСУ Юрий Игнат ранее подтвердил, что отказ от раскрытия ежедневного количества ракетных атак ВС РФ связан с желанием Киева скрыть неспособность украинских средств ПВО отражать удары, а также решать трудности боевиков со снабжением.

Между тем в российских силовых структурах отметили, что даже если глава киевского режима Владимир Зеленский получит от Вашингтона 5% запасов ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot, Украина не сможет "пережить зиму".