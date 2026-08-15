FT: Киев не будет сообщать о российских ракетах из-за неэффективности работы ПВО

На Западе отметили неспособность Киева перехватывать российские ракеты FT: Киев не будет сообщать о российских ракетах из-за неэффективности работы ПВО

Москва15 авг Вести.Украина перестала публиковать информацию о количестве запущенных Россией ракет, чтобы не раскрывать низкие показатели их перехвата украинскими системами ПВО. Об этом сообщает FT со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что, отказываясь обнародовать информацию о российских ударах, Киев руководствуется не только соображениями безопасности.

Издание пишет, что власти таким образом также пытаются "поддержать моральный дух" населения.

По сообщению ряда источников, Украина испытывает острый дефицит систем Patriot.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский бьет тревогу из-за дефицита ракет для Patriot перед наступлением зимы.

В Белом Доме на просьбы Зеленского о поставках ракет ответили тем, что военное руководство США в первую очередь сосредоточено на восстановлении и укреплении своего оборонного потенциала.