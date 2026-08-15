"Пусковые установки пусты": у Киева закончились ракеты-перехватчики для Patriot FT: Украина израсходовала ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot

Москва15 авг Вести.Киев израсходовал предоставленные США ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Газета уточняет, что расчеты ПВО при отражении недавних российских ударов были бессильны, потому что "пусковые установки были пусты"​​​.

Украинские чиновники заявили, что страна уже израсходовала то небольшое число перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель отмечает издание

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что Украина в настоящий момент обладает только 1% необходимого количества ракет-перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.